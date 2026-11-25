Олимпийскую чемпионку Пуиг включили в два зала славы в Пуэрто-Рико

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Моника Пуиг вошла в Зал теннисной славы Пуэрто-Рико и национальный Зал спортивной славы, сообщает официальный сайт WTA.

Первая церемония прошла 21 ноября в Сан-Хуане, вторая — на следующий день. Пуиг стала первой в истории Пуэрто-Рико олимпийской чемпионкой во всех видах спорта, победив в финале Игр-2016 немку Анжелику Кербер со счетом 6:4, 4:6, 6:1.

«Это была волшебная ночь, когда прошлое, настоящее и будущее нашего спорта соединились», — приводит WTA обращение Федерации тенниса Пуэрто-Рико.

33-летняя Пуиг завоевала один титул WTA в одиночном разряде — в Страсбурге в 2014 году. Наивысшее место в мировом рейтинге — 27-е в 2016-м. Теннисистка завершила карьеру в июле 2022 года из-за травм.