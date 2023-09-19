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Сегодня, 11:24

Теннисистка Юань Юэ во втором круге турнира WTA в Гуанчжоу может сыграть с Калинской

Виктория Кравченко
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Теннисистка из Китая Юань Юэ обыграла немку Тамару Корпач в первом круге турнира WTA в Гуанчжоу — 6:3, 7:6 (7:5).

Во втором круге Юэ сыграет с победителем пары Анна Калинская (Россия) — Чжу Линь (Китай, 2).

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Юань Юэ (Китай, WC) — Тамара Корпач (Германия) — 6:3, 7:6 (7:5)

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