Теннисистка Юань Юэ во втором круге турнира WTA в Гуанчжоу может сыграть с Калинской
Теннисистка из Китая Юань Юэ обыграла немку Тамару Корпач в первом круге турнира WTA в Гуанчжоу — 6:3, 7:6 (7:5).
Во втором круге Юэ сыграет с победителем пары Анна Калинская (Россия) — Чжу Линь (Китай, 2).
Гуанчжоу (Китай)
Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Юань Юэ (Китай, WC) — Тамара Корпач (Германия) — 6:3, 7:6 (7:5)
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