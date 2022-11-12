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12 ноября, 20:25

Кудерметова рассказала о конкуренции и отношениях с Касаткиной

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» рассказала о том, как она общается с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной.

«Звание первой ракетки страны — это, конечно, приятно и важно, но для меня на текущий момент точно не главное. Я занимаюсь своей любимой работой, анализирую, размышляю в чем мне можно еще прибавить и что еще надо улучшать. В тех же отношениях с Дашей Касаткиной у нас ничего не изменилось, все так же, как и всегда было. Все хорошо.

Поддержала ли Касаткину? Нет, я с Дашей не общалась. Вообще на турнирах все работают со своими командами. К тому же это трудно было успеть, у нас была своя игра, практически сразу после ее матча. Так что мы готовились к игре", — сказала Кудерметова.

Кудерметова в рейтинге WTA сейчас занимает 9-е место, Дарья Касаткина располагается на 8-ой позиции. Касаткина участвовала в Итоговом турнире в одиночном разряде и не прошла в полуфинал.

Вероника Кудерметова. «Хотелось попасть на Итоговый в одиночном разряде. Я ведь была близка». Кудерметова — о большой победе и планах на будущее

Вероника Кудерметова
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