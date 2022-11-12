Кудерметова рассказала о конкуренции и отношениях с Касаткиной

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» рассказала о том, как она общается с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной.

«Звание первой ракетки страны — это, конечно, приятно и важно, но для меня на текущий момент точно не главное. Я занимаюсь своей любимой работой, анализирую, размышляю в чем мне можно еще прибавить и что еще надо улучшать. В тех же отношениях с Дашей Касаткиной у нас ничего не изменилось, все так же, как и всегда было. Все хорошо.

Поддержала ли Касаткину? Нет, я с Дашей не общалась. Вообще на турнирах все работают со своими командами. К тому же это трудно было успеть, у нас была своя игра, практически сразу после ее матча. Так что мы готовились к игре", — сказала Кудерметова.

Кудерметова в рейтинге WTA сейчас занимает 9-е место, Дарья Касаткина располагается на 8-ой позиции. Касаткина участвовала в Итоговом турнире в одиночном разряде и не прошла в полуфинал.