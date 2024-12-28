Свентек не считает, что ВАДА подаст апелляцию на решение ITIA

Вторая ракетка мира Ига Свентек не считает, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подаст апелляцию на решение Международного агентства честности в теннисе (ITIA).

«Не думаю, что для этого есть основания, ведь я уже пропустила три турнира. Меня отстранили от участия в соревнованиях, из-за чего я потеряла лидерство в рейтинге. Еще я знаю, как проходила процедура, и я предоставила все возможные доказательства. Честно говоря, я сделала все необходимое. Поэтому не жду апелляции и не могу повлиять на то, произойдет это или нет», — сказала полька на пресс-конференции перед United Cup.

Расследование установило, что источником вещества послужило загрязненное лекарство. Свентек отстранили на месяц, так как было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности. Теннисистка была отстранена с 12 сентября 2024 года.