Соболенко: «Месяц без секса или без соцсетей? Пусть фанаты поскучают»

Первая ракетка мира Арина Соболенко сделала выбор между месяцем без секса и месяцем без соцсетей.

«Охренеть. Нужно никого не обидеть. Что для меня важнее? Дайте подумать — любимые фанаты или мой парень? Ладно, фанаты поймут, не осудят, подождут. Пусть поскучают, это тоже важно. Так что лучше без соцсетей», — сказала белоруска в интервью на Youtube-канале BB Tennis.

Ранее Соболенко заявила, что она чувствует себя свежей перед стартом сезона.

26-летняя теннисистка в этом году выиграла 4 турнира WTA. Соболенко одержала 56 побед и потерпела 14 поражений.