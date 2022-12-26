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Самсонова: «Если бы не теннис, то занялась бы фигурным катанием»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, что могла выбрать другой вид спорта в детстве.

«Я стала играть в теннис благодаря моим родителям. Мы жили в горах, и было нелегко найти спортивную секцию, в итоге остановились на теннисе. Мы. Мой папа занимался настольным теннисом профессионально, мы попробовали и его, но в итоге остановились на большом. Профессиональной теннисисткой я хотела быть с самого начала — с тех пор как мы переехали в Лигурию, в академию Рикардо Пьятти в Бордигере, я начала думать об этом очень серьезно.
Мне очень нравится фигурное катание, если бы не теннис, я бы занялась этим видом спорта. Также мне нравится художественная гимнастика, ее я всегда смотрю с большим удовольствием. Себя пробовала в других видах спорта, когда была маленькой. Сейчас, к сожалению, нет такой возможности», — приводит ТАСС слова Самсоновой.

24-летняя россиянка занимает 20-е место в рейтинге WTA, в 2022 году она выиграла три турнира под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/16686701
Теннис
Фигурное катание
Людмила Самсонова
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