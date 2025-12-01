Теннисистка Рахимова сменила спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан

Теннисистка Камилла Рахимова будет выступать под флагом Узбекистана, сообщает Федерация тенниса страны.

«Мы рады приветствовать Камиллу в составе национальной команды. Уверены, что впереди у нее новые успехи и яркие выступления под флагом Узбекистана», — говорится в заявлении федерации.

Ранее 24-летняя спортсменка представляла на международных турнирах Россию.

Рахимова занимает 112-е место в рейтинге WTA. За карьеру теннисистка выиграла три турнира WTA в парном разряде и один — в одиночном.