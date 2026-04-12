Андреева — Потаповой после финала в Линце: «Ты заставила меня работать на пределе»

Российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к представительнице Австрии Анастасии Потаповой после финала турнира в Линце.

В решающем матче 18-летняя спортсменка обыграла экс-россиянку со счетом 1:6, 6:4, 6:3.

«Прежде всего хочу поздравить Настю с таким классным турниром. Ты очень сильная соперница. Сегодня играла здорово и заставила меня работать на пределе. Мне было очень сложно найти решение против твоей игры. Настоящий боец и отличный человек. Желаю тебе добиться всего, чего хочешь в карьере. Удачи во всем», — сказала Андреева в интервью на корте.

Андреева завоевала пятый трофей в карьере на уровне WTA в одиночном разряде и второй в сезоне-2026. После победы в Линце она поднимется на 9-е место в мировом рейтинге.

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