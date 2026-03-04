Теннисистка Стефанини получила угрозы убийством с требованием проиграть матч

Итальянская теннисистка Лукреция Стефанини заявила, что ей поступали угрозы убийством в случае победы над Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры в первом круге квалификации турнира в Индиан-Уэллсе.

Матч спортсменок прошел в понедельник и завершился поражением итальянки со счетом 6:4, 4:6, 4:6.

«Мне и моей семье угрожали, если я выиграю матч. Они упомянули моих родителей, место моего рождения и прислали фотографию пистолета. Я рассказываю обо всем этом в видео, потому что считаю неправильным оказывать на меня такое давление или создавать такого рода дискомфорт перед матчем, заставлять меня чувствовать себя в опасности», — сказала Стефанини в своих соцсетях.

Теннисистка отметила, что сразу же обратилась в WTA, и организация предоставила ей дополнительную охрану.

«Я не придала этим сообщениям никакого значения, но сообщила об этом и буду продолжать это делать, если вы продолжите присылать мне подобные сообщения», — добавила она.

27-летняя Стефанини является 138-й ракеткой мира. Ее наивысшая позиция в рейтинге WTA — 99-е место в августе 2023 года.

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