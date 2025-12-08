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Рахимова — о смене спортивного гражданства: «Это не стирает мои корни»

Алина Савинова

Бывшая российская теннисистка Камилла Рахимова объяснила свое решение о смене спортивного гражданства.

24-летняя спортсменка будет представлять на международных турнирах Узбекистан.

«Это было непростое решение, но я верю, что это правильный шаг для моего будущего в теннисе — как в профессиональном, так и в личном плане. Мое решение основано на моих амбициях, карьерных целях и на том, что, как я чувствую, даст мне наилучшие возможности для развития меня как спортсменки», — написала Рахимова в соцсетях.

Она отметила, что гордится своими корнями, но на данный момент сосредоточена на новых возможностях.

«Хочу подчеркнуть, что эта смена не стирает мои корни и мое уважение к предыдущей команде и федерации. С гордостью и благодарностью отношусь к своему прошлому. Но сейчас я смотрю вперед — на новые возможности, новые вызовы и новые цели», — добавила теннисистка.

Рахимова занимает 97-е место в рейтинге WTA. За карьеру она выиграла три турнира WTA в парном разряде и один — в одиночном (WTA 125).

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Теннис
Камилла Рахимова
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