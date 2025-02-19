Радукану — о преследованиях неизвестным мужчиной: «Получила трудный опыт, но я в порядке»

Британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала обращение по поводу преследования со стороны неизвестного мужчины на турнире в Дубае.

«Спасибо за сообщения поддержки. Вчера получила трудный опыт, но я в порядке. Горжусь тем, как вернулась и продолжила матч, несмотря на то что произошло в начале. Спасибо Каролине за игру. Желаю ей удачи на этом турнире», — написала Радукану в своих соцсетях.

В понедельник, 17 февраля, Радукану в общественном месте столкнулась с мужчиной, который демонстрировал «нежелательное навязчивое поведение» в отношении нее. На следующий день этот же незнакомец появился на матче британки с Каролиной Муховой (6:7 (6:8), 4:6). Увидев его, Радукану расплакалась.

В WTA заявили, что мужчине будет запрещено посещать все мероприятия под эгидой организации до оценки угрозы.