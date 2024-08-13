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Сегодня, 08:30

Веснина рассказала о планах после завершения карьеры

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Олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина в интервью «СЭ» рассказала о планах после завершения карьеры.

«В скором времени у меня должна открыться академия тенниса в Сочи, и я планирую ею активно заниматься. Буду консультировать, тренировать детей, наших юниоров. В принципе мне нравится и смотреть, и комментировать теннис. Тренерская работа тоже вполне обсуждаема. Вообще теннис — это моя жизнь, поэтому я не планирую никуда уходить. Он всегда будет в моей жизни», — сказала Веснина «СЭ».

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29 июля Веснина, которая выступала в парном разряде с Екатериной Александровой, не смогла выйти во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом матче россиянки проиграли чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:10.

(Денис Сафронов)

Теннис
Елена Веснина
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