Рыбакина прекратила сотрудничество с тренером Симчичем

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина завершила сотрудничество с фитнес-тренером Азузом Симчичем.

Специалист работал с теннисисткой больше двух лет.

«После невероятного путешествия вместе с Еленой пришло время двигаться дальше. Я глубоко благодарен за опыт, трудности и незабываемые моменты, которые мы разделили. Желаю вам только успехов и счастья в ваших будущих начинаниях», — написал Симчич в соцсети.

21 февраля 7-я ракетка мира уступила россиянке Мирре Андреевой в полуфинале «тысячника» в Дубае (4:6, 6:4, 3:6).