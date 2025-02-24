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24 февраля 2025, 21:14

Рыбакина прекратила сотрудничество с тренером Симчичем

Руслан Минаев

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина завершила сотрудничество с фитнес-тренером Азузом Симчичем.

Специалист работал с теннисисткой больше двух лет.

«После невероятного путешествия вместе с Еленой пришло время двигаться дальше. Я глубоко благодарен за опыт, трудности и незабываемые моменты, которые мы разделили. Желаю вам только успехов и счастья в ваших будущих начинаниях», — написал Симчич в соцсети.

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21 февраля 7-я ракетка мира уступила россиянке Мирре Андреевой в полуфинале «тысячника» в Дубае (4:6, 6:4, 3:6).

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Теннис
Елена Рыбакина
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