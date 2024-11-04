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Сегодня, 18:09

Рыбакина проиграла Чжэн в матче Итогового турнира WTA

Руслан Минаев
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Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина уступила китаянке Циньвэнь Чжэн в матче на Итоговом турнире WTA — 6:7 (4:7), 6:3, 1:6.

Встреча длилась 2 часа 25 минут. Рыбакина за игру сделала 8 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. У Чжэн — 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 из 13 реализованных брейк-пойнтов.

Рыбакина потерпела второе поражение в групповом турнире.

6 ноября Рыбакина сыграет с белоруской Ариной Соболенко, а Чжэн — с итальянкой Ясмин Паолини.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Фиолетовая группа

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:1

Теннис
Елена Рыбакина
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