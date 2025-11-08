Рыбакина — о победе на Итоговом турнире: «Я выложилась полностью — как физически, так и ментально»

Представительница Казахстана Елена Рыбакина отметила, что старалась демонстрировать стабильность на протяжении всего финального матча Итогового турнира WTA против белоруски Арины Соболенко.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:0) в пользу 6-й ракетки мира.

«Я особо не думала о том, как все сложится. Просто старалась играть стабильно от начала до конца. Честно говоря, с Ариной очень тяжело играть, когда у нее идет подача. Все получается примерно 50 на 50. Я просто старалась оставаться сильной и бороться за каждый мяч. Не знаю, как бы я себя чувствовала, если бы нам пришлось играть третий сет, потому что, честно, я выложилась полностью — как физически, так и ментально, чтобы сохранять концентрацию», — сказала спортсменка в интервью Tennis Channel.

26-летняя Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый турнир. Также для нее это 11-й титул в карьере и третий в сезоне-2025.