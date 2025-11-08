Теннис
8 ноября, 23:02

Рыбакина — о победе на Итоговом турнире: «Я выложилась полностью — как физически, так и ментально»

Алина Савинова

Представительница Казахстана Елена Рыбакина отметила, что старалась демонстрировать стабильность на протяжении всего финального матча Итогового турнира WTA против белоруски Арины Соболенко.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:0) в пользу 6-й ракетки мира.

«Я особо не думала о том, как все сложится. Просто старалась играть стабильно от начала до конца. Честно говоря, с Ариной очень тяжело играть, когда у нее идет подача. Все получается примерно 50 на 50. Я просто старалась оставаться сильной и бороться за каждый мяч. Не знаю, как бы я себя чувствовала, если бы нам пришлось играть третий сет, потому что, честно, я выложилась полностью — как физически, так и ментально, чтобы сохранять концентрацию», — сказала спортсменка в интервью Tennis Channel.

Елена Рыбакина впервые в&nbsp;карьере выиграла Итоговый турнир WTA.Рыбакина выиграла Итоговый, повесив Соболенко «баранку». Титул, сравнимый с Уимблдоном

26-летняя Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый турнир. Также для нее это 11-й титул в карьере и третий в сезоне-2025.

Теннис
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
  • Sam17

    "Ментально" используют сейчас и в хвост и в гриву. Интересно, в те времена, когда мы этого слова вообще не знали, Лена бы так не выложилась?

    09.11.2025

  • Labubal

    Труд превратился в эквивалент денежный

    09.11.2025

  • Слава Иванов

    Заслуженно, Елена. Поздравляем

    08.11.2025

    Takayama

