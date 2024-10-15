Екатерина Макарова сообщила, что родила девочку

Бывшая теннисистка Екатерина Макарова рассказала, что родила девочку 4 октября.

«Две недели меня не было в блоге, и не просто так. 12 часов родов, без анестезии, самостоятельно, и 4 октября ты родилась. Мы еще никогда не были так счастливы», — написала Макарова в соцсети.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году. Макарова дважды выходила в полуфинал турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. В парном разряде она трижды выигрывала турниры «Большого шлема».