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Екатерина Макарова сообщила, что родила девочку

Руслан Минаев
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Бывшая теннисистка Екатерина Макарова рассказала, что родила девочку 4 октября.

«Две недели меня не было в блоге, и не просто так. 12 часов родов, без анестезии, самостоятельно, и 4 октября ты родилась. Мы еще никогда не были так счастливы», — написала Макарова в соцсети.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году. Макарова дважды выходила в полуфинал турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. В парном разряде она трижды выигрывала турниры «Большого шлема».

Теннис
Екатерина Валерьевна Макарова
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