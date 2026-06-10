Теннисистка Александрова назвала фильм, который разбил ей сердце: «Никогда так не плакала»

Российская теннисистка Екатерина Александрова в интервью «СЭ» рассказала о своих кинопредпочтениях и назвала картину, вызвавшую у нее сильнейшие эмоции.

В перерывах между турнирами третья ракетка России следит за хоккеем и пересматривает старые сериалы, но есть один советский фильм, который, по признанию спортсменки, она не может забыть до сих пор.

«Фильм, который заставил прослезиться? «Белый Бим Черное ухо». Никогда так не плакала из-за фильма, — призналась Александрова. — Если говорить о сериалах, то последнее время ничего суперзапоминающего не смотрела. Но топ-3 у меня такой: «Друзья», «Шерлок» и «Кухня». На необитаемый остров взяла бы книгу «Выживание в дикой природе», а если расслабиться — что-нибудь от Дэна Брауна».

Любимым литературным героем теннисистка затруднилась назвать кого-то конкретного, заявив, что обожает повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце». Документальное кино Екатерина предпочла бы снимать о еде или о спорте.

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