Шнайдер назвала матч против Наварро одним из самых «чистых» в этом году

Теннисистка Диана Шнайдер поделилась мнением о своей игре в четвертьфинале турнира в Аделаиде против американки Эммы Наварро.

21-летняя россиянка обыграла соперницу со счетом 6:3, 6:3. В полуфинале турнира Шнайдер сыграет против соотечественницы Мирры Андреевой.

«Определенно, это один из самых «чистых» матчей в этом году. Но нам все равно есть над чем работать. Всегда можно добиться большего и сыграть еще лучше, это точно. Сегодня я немного больше прислушивалась к своему тренеру и старалась сохранять спокойствие. Я очень счастлива и надеюсь, что он тоже доволен», — сказала спортсменка в интервью на корте.

Матч между Шнайдер и Андреевой пройдет в пятницу, 16 января. В другом полуфинале встретятся австралийка Кимберли Биррелл и канадка Виктория Мбоко.