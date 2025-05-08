Касаткина — о смене гражданства: «Нужно было что-то придумывать, чтобы жить спокойно и счастливо»

Теннисистка Дарья Касаткина объяснила решение сменить спортивное гражданство с российского на австралийское.

В конце марта 27-летняя спортсменка объявила о смене гражданства. Впервые под австралийским флагом Касаткина выступила на турнире в Чарльстоне в начале апреля.

«Так получилось. В сегодняшних реалиях мне нужно было что-то придумывать, чтобы жить спокойно и счастливо. Так, как я хочу жить. Австралия входит в число тех стран, где я могу себя чувствовать спокойно и счастливо. Так сложилось, что мой менеджер меня услышал, поработал в этом направлении и сделал мне вот такой подарок», — сказала Касаткина в интервью Youtube-каналу First & Red.

Касаткина занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка является победительницей восьми турниров в одиночном разряде, а также обладательницей Кубка Билли Джин Кинг 2021 года в составе сборной России.