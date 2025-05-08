Теннис
8 мая, 10:39

Касаткина — о смене гражданства: «Нужно было что-то придумывать, чтобы жить спокойно и счастливо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Теннисистка Дарья Касаткина объяснила решение сменить спортивное гражданство с российского на австралийское.

В конце марта 27-летняя спортсменка объявила о смене гражданства. Впервые под австралийским флагом Касаткина выступила на турнире в Чарльстоне в начале апреля.

«Так получилось. В сегодняшних реалиях мне нужно было что-то придумывать, чтобы жить спокойно и счастливо. Так, как я хочу жить. Австралия входит в число тех стран, где я могу себя чувствовать спокойно и счастливо. Так сложилось, что мой менеджер меня услышал, поработал в этом направлении и сделал мне вот такой подарок», — сказала Касаткина в интервью Youtube-каналу First & Red.

Касаткина занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка является победительницей восьми турниров в одиночном разряде, а также обладательницей Кубка Билли Джин Кинг 2021 года в составе сборной России.

Теннис
Дарья Касаткина
  • Александр Иванов

    молодец, все бы хотели уехать навсегда из болота - России, но , к сожалению, с зарплатами и пенсиями по 200- 300 евро - никуда

    08.05.2025

  • bvp

    Еще забияка дочку родит.

    08.05.2025

  • Sobakin94

    Он очень далек. Дебилов вычисляет легко.

    08.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Странный вывод! Вы на столько не далёки? Судя по Вашему выводу...

    08.05.2025

  • napadenie

    Если это мусолят, - значит кому-то это надо? Всё равно менеджеров с такими «подарками» в струю не сыскать. Забудьте про ее «Родину» и «Дом»! Ей и нам будет лучше!

    08.05.2025

  • Dim711

    Так вот она наша главная проблема, лесбиянки!!!

    08.05.2025

  • Gordon

    Опять эта... Ну было же, к чему снова эта же (...) и то же самое?! Позорище, вине ресурс. Опять экран с хлоркой отмывать...

    08.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Россия стала чище. Одной лезбиянкой стало меньше.

    08.05.2025

  • No Name 4

    уже писали на эту тему, не надо по 10 раз повторять тексты

    08.05.2025

