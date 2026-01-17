Касаткина получила гражданство Австралии

Теннисистка Дарья Касаткина стала гражданкой Австралии. Спортсменка в соцсети написала о том, что получила соответствующий сертификат.

«Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — написала 28-летняя теннисистка.

Касаткина с марта 2025 года выступает под флагом Австралии. До этого она представляла Россию.

Касаткина занимает 48-е место в рейтинге WTA. Ее лучший результат — восьмая строчка. Теннисистка выиграла восемь турниров WTA за карьеру.

20 января она сыграет с чешкой Николой Бартунковой в первом круге Australian Open.