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17 января, 08:47

Касаткина получила гражданство Австралии

Руслан Минаев
Дарья Касаткина.
Фото Getty Images

Теннисистка Дарья Касаткина стала гражданкой Австралии. Спортсменка в соцсети написала о том, что получила соответствующий сертификат.

«Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — написала 28-летняя теннисистка.

Касаткина с марта 2025 года выступает под флагом Австралии. До этого она представляла Россию.

Касаткина занимает 48-е место в рейтинге WTA. Ее лучший результат — восьмая строчка. Теннисистка выиграла восемь турниров WTA за карьеру.

20 января она сыграет с чешкой Николой Бартунковой в первом круге Australian Open.

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Теннис
Дарья Касаткина
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