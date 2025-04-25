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Касаткина — о негативе в свой адрес после смены гражданства: «Если заткнуть уши, то и не слышно»

Алина Савинова
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Экс-российская теннисистка Дарья Касаткина, ныне представляющая Австралию, рассказала, как справлялась с критикой после смены гражданства.

По словам спортсменки, она старалась не читать российскую прессу, чтобы огородить себя от негатива.

Впервые под австралийским флагом 27-летняя спортсменка выступила на турнире в Чарльстоне в начале апреля.

«Если заткнуть уши, то и не слышно [негатива]. Я так и сделала. В том числе с учетом опыта, который был у меня пару лет назад. Решила, что в российские СМИ лучше какое-то время не заходить, и это было правильным решением. А из международных были поддержка и поздравления, это меня воодушевило», — цитирует теннисистку «Спортс».

Дарья Касаткина.Касаткина больше не будет представлять Россию. Возможно, так лучше для всех

Касаткина является победительницей восьми турниров в одиночном разряде, а также обладательницей Кубка Билли Джин Кинг 2021 года в составе сборной России. На данный момент она занимает 14-е место в рейтинге WTA.

Источник: sports.ru
Теннис
Дарья Касаткина
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