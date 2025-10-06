Теннис
Сегодня, 11:19

Касаткина досрочно завершила сезон из-за эмоционального выгорания

Руслан Минаев
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Представляющая Австралию Дарья Касаткина объявила о досрочном завершении сезона из-за эмоционального выгорания.

«График слишком напряженный. Ментально и эмоционально я на пределе, и, к сожалению, я такая не одна. К этому добавляется стресс, связанный со сменой моего гражданства и невозможностью видеться с родителями (мы с отцом не виделись уже четыре года), а также затяжная борьба за возможность полноценно представлять Австралию на турнирах. Это слишком много. Есть предел тому, сколько можно выдержать, когда ты просто одна женщина, соревнующаяся с сильнейшими спортсменками мира», — написала теннисистка в соцсети.

Дарья Касаткина.Касаткина рискует потерять звание первой ракетки Австралии. Бывшая россиянка слабо играет после перехода под новый флаг

Касаткина занимает 19-е место в рейтинге WTA. В марте она сменила российское спортивное гражданство на австралийское.

