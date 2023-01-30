Теннисистка Цуренко во втором круге турнира в Таиланде может сыграет с Калинской или Макаровой
Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла бельгийку Извалин Бонавантюр (6:3, 4:6, 6:4) в матче первого клуба турнира в Таиланде.
Во втором круге Цуренко сыграет с победителем пары Анна Калинская (Россия, 4) — Екатерина Макарова (Россия, Q).
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Thailand Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Леся Цуренко (Украина) — Изалин Бонавантюр (Бельгия) — 6:3, 4:6, 6:4
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