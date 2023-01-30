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Сегодня, 12:26

Теннисистка Цуренко во втором круге турнира в Таиланде может сыграет с Калинской или Макаровой

Виктория Кравченко
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Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла бельгийку Извалин Бонавантюр (6:3, 4:6, 6:4) в матче первого клуба турнира в Таиланде.

Во втором круге Цуренко сыграет с победителем пары Анна Калинская (Россия, 4) — Екатерина Макарова (Россия, Q).

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Леся Цуренко (Украина) — Изалин Бонавантюр (Бельгия) — 6:3, 4:6, 6:4

Анна Калинская
Екатерина Макарова
Леся Цуренко
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