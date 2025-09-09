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Калинская заявила, что Руне звал ее на свидание: «Писал мне 10 раз и потом сдался»

Руслан Минаев

Российская теннисистка Анна Калинская заявила, что датчанин Хольгер Руне несколько раз звал ее на свидание.

«Раньше теннисисты чаще звали меня на свидания. Сейчас я стала старше, поэтому не знаю. У некоторых нет шанса, даже не нужно писать. Кто-то писал мне примерно 10 раз и потом сдался. Это был Хольгер Руне, он всем пишет. Он слишком большого мнения о себе», — сказала Калинская в интервью First&Red.

Ранее российская теннисистка Вероника Кудерметова также рассказывала о попытках Руне познакомиться.

26-летняя Калинская занимает 32-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом в карьере на турнирах «Большого шлема» был выход в четвертьфинал Australian Open в 2024 году. 22-летний Руне занимает 11-е место в рейтинге ATP.

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Теннис
Анна Калинская
Хольгер Руне
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