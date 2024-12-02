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Сегодня, 13:02

Теннисистка Андреева пропустила турнир в Санкт-Петербурге из-за американского спонсора

Диана Андрющенко
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Гендиректор теннисного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев сообщил, что организаторы хотели пригласить россиянку Мирру Андрееву, но договориться с ее американским спонсором не получилось.

Турнир проходил с 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге. Среди участников была россиянка Диана Шнайдер.

«Было бы здорово видеть эту пару на турнире в Санкт-Петербурге. Но у Мирры спонсор — американская компания IMG. Мы пытались с ними разговаривать, но они не проявили конструктивного подхода», — цитирует Медведева ТАСС.

Победителем турнира стала команда «Львы», за которую выступали россияне Карен Хачанов и Анастасия Потапова, Виктория Томова из Болгарии, а также испанец Роберто Баутиста-Агут. Их соперником была команда «Сфинксы», за которую выступали Диана Шнайдер, казахстанцы Юлия Путинцева и Александр Бублик, а также австралиец Танаси Коккинакис.

Ранее стало известно, что Шнайдер и Андреева в 2025 году будут играть в паре на турнирах «Большого шлема» и турнирах серии «мастерс». На Олимпийских играх в Париже Андреева и Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде.

Источник: ТАСС
Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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