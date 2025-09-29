Теннис
29 сентября, 09:54

Андреева — о турнире в Пекине: «Когда меня поддерживает так много людей, я никогда не чувствую давления»

Павел Лопатко

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над испанкой Джессикой Бусас Манейро (6:4, 6:1) в третьем круге турнира в Пекине.

«Честно говоря, когда меня поддерживает так много людей, я никогда не чувствую давления. Я чувствую только дополнительную силу, которая всегда со мной на корте. Итак, я хочу поблагодарить вас, ребята, за поддержку. Всегда приятно играть перед вами», — сказала 18-летняя спортсменка, обращаясь к китайской публике.

Мирра Андреева.Андреева одержала вторую победу в Пекине. Мирра пока действует без срывов

В 1/8 финала Андреева встретится с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Сонай Картал (Великобритания).

Мирра Андреева обыграла Бусас Манейро и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине

Потапова обыграла Сонмез и вышла в четвертый круг турнира в Пекине

