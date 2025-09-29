Андреева — о турнире в Пекине: «Когда меня поддерживает так много людей, я никогда не чувствую давления»

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над испанкой Джессикой Бусас Манейро (6:4, 6:1) в третьем круге турнира в Пекине.

«Честно говоря, когда меня поддерживает так много людей, я никогда не чувствую давления. Я чувствую только дополнительную силу, которая всегда со мной на корте. Итак, я хочу поблагодарить вас, ребята, за поддержку. Всегда приятно играть перед вами», — сказала 18-летняя спортсменка, обращаясь к китайской публике.

В 1/8 финала Андреева встретится с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Сонай Картал (Великобритания).