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Павлюченкова о Швентек: «Она очень солнечная девочка»

Теннисистка Павлюченкова назвала Швентек солнечной девочкой
Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ига Свентек.
Фото Reuters

Олимпийская чемпионка, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» прокомментировала победную серию Иги Швентек. Полячка выиграла 28 матчей и пять титулов подряд.

«Ига очень солнечная девочка. Мне приятно что у нас такой лидер. Она стоит ногами на земле, не зазнается. Это круто, тем более в ее возрасте. Я видела, как она легко выиграла финал у Онс Жабер. И подумала, наконец-то мужчины и великие эксперты нашего тенниса перестанут говорить, что в женском туре бардак. Швентек выиграла 28 матчей подряд, возглавила рейтинг, берет один крупный турнир за другим. Причем с легкость. Так что мысль о доминации Иги действительно не лишена смысла.

На кого она похожа? Жюстин Энен? Ее игра — это микст ряда топ-теннисисток. Она очень агрессивно и активно играет, хорошо двигается, пластичная, достает нереальные мячи. Обладает отличной подачей. Жюстин была невероятной теннисисткой, у нее была хорошая подача, но за счет нее она легко не выигрывала розыгрыши. Швентек же способна за счет своей подачи легко выигрывать очки. У нее огромный потенциал".

В первом раунде «Ролан Гаррос» Швентек сыграет с украинкой Лесей Цуренко.

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