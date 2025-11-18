Анисимова о сезоне-2025: «Испытывала искреннюю радость почти весь год»

Четвертая ракетка мира Аманда Анисимова рассказала, что сезон-2025 оставил у нее положительные эмоции.

«Мой сезон-2025 подошел к завершению. Этот год был полон важных моментов, тяжелых поражений, новых городов, уроков, трогательных воспоминаний и возможностей встретить феноменальных людей.

Учитывая все вышесказанное, мой 2025 год не был бы таким особенным, если бы не невероятные люди в моей жизни. Моя семья, моя неповторимая команда, моя система поддержки, лучшие друзья, фанаты, спонсоры и все те, кого я очень люблю и без которых не представляю эту хаотичную жизнь.

Я испытывала искреннюю радость почти весь этот год, будь то дома или в дороге. И для меня это моя самая большая победа в 2025 году. Не могу дождаться, чтобы повторить все это в следующем году», — написала Анисимова в соцсети.

В 2025 году 24-летняя американка впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема» — на US Open и Уимблдоне. В США она уступила Арине Соболенко, в Великобритании — Иге Свентек.

Также на счету Анисимовой победы на двух тысячниках в Катаре и Пекине, а также выход в финал турнира в Лондоне.