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Сегодня, 16:00

Теннисистка Александрова объяснила, почему живет в Праге

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Екатерина Александрова.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Екатерина Александрова в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером рассказала о том, как ее семья оказалась в Чехии, почему спортсменка продолжает базироваться в Праге и что ее связывает с родным Челябинском.

— Вы давно живете в Чехии. Почему выбрали эту страну, которая не является одним из главных теннисных центров?

— Выбирали родители, я была еще маленькая. Мы приехали туда еще на детский турнир, и им там очень сильно понравилось. Большое количество кортов, клубов, где можно тренироваться, причем весьма простая их доступность. Они решили попробовать туда переехать и остаться. И как-то с тех пор все там и живем.

— Как я понимаю, у вас никогда не было больших финансовых возможностей. Тем не менее вы не перешли играть под флаг другой страны. А были ли предложения?

— Особо нет. По сути, почти все время в меня вкладывали родители, папа. В принципе он внес весь основной вклад в мое теннисное развитие. И каких-то других предложений у меня не было.

— Не изменилось ли к вам отношение в Чехии за последние два года из-за того, что вы из России?

— Бывает всякое, но в целом я там себя чувствую весьма комфортно.

— А связывает ли вас сейчас что-то с родным Челябинском?

— Практически ничего. В последний раз я там была очень давно и не знаю, когда получится еще приехать. Но я, конечно, с удовольствием. Самые близкие родственники у меня живут в Праге, и вся моя жизнь помимо теннисных турниров проходит там.

Екатерина Александрова. «Такие победы, как над Свентек, придают огромный заряд уверенности». Интервью Екатерины Александровой

29-летняя Александрова — победительница пяти турниров WTA (четыре из них в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) и заслуженный мастер спорта России. Она занимает 15-е место в рейтинге WTA.

Теннис
Екатерина Александрова
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