Тайхманн победила обидчицу Серены Уильямс и вышла в финал турнира в Лексингтоне

Жиль Тайхманн вышла в финал турнира в Лексингтоне. В полуфинале швейцарка одолела Шелби Роджерс, которая ранее выбила из турнира Серену Уильямс.

Соперницей Тайхманн станет американка Дженнифер Брэди, одолевшая свою соотечественницу Кори Гауф.

Лексингтон (США)

Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Дженнифер Брэди (США) — Кори Гауфф (США) — 6:2, 6:4

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Шелби Роджерс (США, WC) — 6:3, 6:2