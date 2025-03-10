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10 марта 2025, 05:40

Андреева победила Таусон и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
Мирра Андреева.
Фото WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла датчанку Клару Таусон со счетом 6:3, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. На счету 17-летней россиянки 3 эйса, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В 1/8 финала Андреева встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия, 11) — Клара Таусон (Дания, 21) — 6:3, 6:0

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Мирра Андреева
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