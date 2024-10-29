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Сегодня, 14:24

Прозорова в трех сетах уступила Грачевой на старте турнира в Гонконге

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Российская теннисистка Татьяна Прозорова проиграла представительнице Франции Варваре Грачевой в первом круге турнира в Гонконге — 6:2, 5:7, 2:6.

Встреча продолжилась 2 часа 13 минут. Грачева дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. У Прозоровой три эйса, две двойные и пять реализованных брейков из 13.

Во втором круге соревнований Грачева встретится с победительницей пары Чан Со Чон (Южная Корея) — Анастасия Захарова (Россия).

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Франция, 7) — Татьяна Прозорова (Россия, Q) — 2:6, 7:5, 6:2

Варвара Грачева
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