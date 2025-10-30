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Прозорова и Яшина вышли в четвертьфинал турнира в Ченнае

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российские теннисистки Татьяна Прозорова и Екатерина Яшина обыграли дуэт Лакшми Арункумар и Дия Рамеш из Индии в первом круге турнира в Ченнае в парном разряде — 6:3, 5:7, 10:8.

Игра продолжалась 2 часа 5 минут.

Во втором круге россиянки сыграют с парой Сторм Хантер/Моника Никулеску (Австралия/Румыния, 1).

Ченнай (Индия)

Турнир WTA Chennai Open

Призовой фонд 275?094 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Татьяна Прозорова/Екатерина Яшина (Россия) — Лакшми Арункумар/Дия Рамеш (Индия, WC) — 6:3, 5:7, 10:8

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Теннис
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