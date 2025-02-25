Блинкова сыграет с немкой Марией во втором круге турнира в Остине

Немецкая теннисистка Татьяна Мария победила венгерку Анну Бондар в первом круге турнира в Остине (США). Матч длился 2 часа 4 минуты и завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:1 в пользу 79-й ракетки мира. Во втором круге Мария сыграет с россиянкой Анной Блинковой. Остин (США) Турнир WTA ATX Open Призовой фонд 275 094 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Татьяна Мария (Германия) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:4, 4:6, 6:1