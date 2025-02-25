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25 февраля 2025, 21:14

Блинкова сыграет с немкой Марией во втором круге турнира в Остине

Руслан Минаев

Немецкая теннисистка Татьяна Мария победила венгерку Анну Бондар в первом круге турнира в Остине (США).

Матч длился 2 часа 4 минуты и завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:1 в пользу 79-й ракетки мира.

Во втором круге Мария сыграет с россиянкой Анной Блинковой.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Татьяна Мария (Германия) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:4, 4:6, 6:1

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