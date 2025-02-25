Блинкова сыграет с немкой Марией во втором круге турнира в Остине
Немецкая теннисистка Татьяна Мария победила венгерку Анну Бондар в первом круге турнира в Остине (США).
Матч длился 2 часа 4 минуты и завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:1 в пользу 79-й ракетки мира.
Во втором круге Мария сыграет с россиянкой Анной Блинковой.
Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Татьяна Мария (Германия) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:4, 4:6, 6:1
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