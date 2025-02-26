Блинкова стала первой четвертьфиналисткой турнира в Остине
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Остине (США).
В матче второго круга 26-летняя спортсменка за один час обыграла представительницу Германии Татьяну Марию — 6:2, 6:2.
Россиянка один 1 подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету ее соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт 3.
В четвертьфинале Блинкова сыграет либо против американки Джессики Пегулы, либо против испанки Нурии Паррисас-Диас.
Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Блинкова (Россия) — Татьяна Мария (Германия) — 6:2, 6:2
Новости