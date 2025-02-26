Блинкова стала первой четвертьфиналисткой турнира в Остине

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Остине (США).

В матче второго круга 26-летняя спортсменка за один час обыграла представительницу Германии Татьяну Марию — 6:2, 6:2.

Россиянка один 1 подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету ее соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт 3.

В четвертьфинале Блинкова сыграет либо против американки Джессики Пегулы, либо против испанки Нурии Паррисас-Диас.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия) — Татьяна Мария (Германия) — 6:2, 6:2