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Сегодня, 11:03

Тарпищев заявил, что теннисистка Самсонова может попасть в топ-10 мирового рейтинга

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российская теннисистка Людмила Самсонова может попасть в десятку лучших в мировом рейтинге.

Ранее Самсонова обыграла эстонку Кайю Канепи в финале турнира в Вашингтоне со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

«Самсонова одержала хорошую победу, она в целом талантливая теннисистка, ей по силам быть в десятке мирового рейтинга, — сказал Тарпищев. — У нее хорошая мобилизация нервной системы, может быстро прогрессировать. Самсонова нам очень помогла на Кубке Билли Джин Кинг, когда была одержана победа», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В обновленном рейтинге WTA Самсонова поднялась с 60-й на 42-ю позицию.

Людмила Самсонова
Шамиль Тарпищев
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