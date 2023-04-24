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Сегодня, 09:05

Тарпищев: «Мирра Андреева очень перспективная, но пока рано петь дифирамбы»

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о российской теннисистке Мирре Андреевой.

«Все развиваются по-разному, надо уметь развивать свой потенциал в таком возрасте. Она тренируется во Франции. Если есть здоровье, почему бы не играть и на таком турнире? Это нормально. На сегодня она очень перспективная, класс игры есть, но пока рано петь дифирамбы», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

15-летняя россиянка получила специальное приглашение (wild card) в основную сетку турнира WTA 1000 в Мадриде, который будет проходить с 25 апреля по 7 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/17590067
Теннис
Шамиль Тарпищев
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