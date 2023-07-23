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Сегодня, 23:05

Тарпищев считает, что победа Тимофеевой в Будапеште важна для ее уверенности и роста

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что победа на турнире в Будапеште важна для будущей уверенности Марии Тимофеевой.

В финале она обыграла украинку Катерину Байндль со счетом 6:3, 3:6, 6:0.

«Тимофеева — молодая наша теннисистка, талантливая девочка. Что прошла такой путь и победила — для уверенности и роста это важно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

После этой победы 19-летняя Тимофеева поднимется на 117 строчек рейтинга WTA и дебютирует в топ-200 в качестве 129-й ракетки мира.

Источник: ТАСС
Теннис
Мария Тимофеева
Шамиль Тарпищев
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