Тарпищев считает, что Павлюченковой нужно скинуть вес, чтобы вернуться на свой уровень

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выступлениях Анастасии Павлюченковой.

«Павлюченкова набирает форму. Сейчас для нее главное — вес скинуть, чтобы вернуться на уровень. Слишком она любит сладкое. Возвращаться после травм всегда сложно, но хорошо и важно, что она выиграла пару матчей. Это дает положительные эмоции», — цитирует Тарпищева ТАСС.

24 мая 31-летняя теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге, обыграв во втором круге Магду Линетт из Польши — 6:3, 6:2.

За выход в полуфинал Павлюченкова сыграет с американкой Лорен Дэвис. Игра пройдет 25 мая.