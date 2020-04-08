Тарпищев рассказал о возможном переносе «ВТБ Кубка Кремля»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о судьбе «ВТБ Кубка Кремля». Он должен пройти с 19 по 25 октября в Москве. Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон прерван до 13 июля.

— Кубок Кремля наверняка будет переноситься дальше по календарю. Но пока подготовка к нему идет в штатном режиме, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Тут мы больше зависим от международных федераций, потому что они будут сокращать календарь, скорее всего. Мы зависим от пути, который выберут Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF).