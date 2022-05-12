Тарпищев: «Нас могут снять с соревнований из-за любых слов. Кто такая Свитолина? Никто вообще»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на обращение украинки Элины Свитолиной к российским теннисистам.

«Не надо обращать внимания, это не только мое мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнований. Сейчас мы играем, у нас все нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще», — приводит Metaratings слова Тарпищева.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне. Российские спортсмены также не могут участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.