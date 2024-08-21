Тарпищев объяснил спад в игре Кудерметовой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил спад в игре Вероники Кудерметовой.

«Я бы не сказал, что психологически она железная, в реальности ее качество игры зависит от уверенности. А ее сейчас не хватает, она играет нестабильно, что объясняется и травмами», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

27-летняя Кудерметова является победительницей двух турниров WTA. В октябре 2022 года она занимала девятое место в мировом рейтинге, что является ее наивысшим достижением.