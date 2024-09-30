Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:46

Панова и Олмос завершили выступление на турнире в Пекине в парном разряде

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде.

В матче второго круга спортсменки со счетом 4:6, 4:6 уступили китайскому дуэту — Тан Цяньхуэй и Юань Юэ. Встреча длилась 1 час 28 минут.

В следующем раунде китаянки сыграют против победительниц матча Ван Сиюй/Ван Яфань (Китай, WC) — Элизабетта Коччаретто/Людмила Самсонова (Италия/Россия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Тан Цяньхуэй/Юань Юэ (Китай, WC) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия) — 6:4, 6:4

Теннис
Читайте также
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
Российским лыжникам, биатлонистам и конькобежцам продлили отстранение от международных соревнований еще на год
В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям
В Санкт-Петербурге водитель сбил беременную женщину с тремя детьми
Орлов предположил, что Семак не угадал с составом «Зенита» на матч в Краснодаре
Отравившихся дихлофосом детей похоронили в Красноярском крае
Популярное видео
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости