Александрова встретится с австралийкой Гибсон во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Австралийская теннисистка Талия Гибсон обыграла американку Энн Ли в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:3, 7:5.
Встреча продлилась 1 час 39 минут.
Гибсон 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Ли 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
В следующем круге 21-летняя Гибсон встретится с россиянкой Екатериной Александровой.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Талия Гибсон (Австралия, Q) — Энн Ли (США) — 6:3, 7:5
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