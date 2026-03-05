Александрова встретится с австралийкой Гибсон во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Австралийская теннисистка Талия Гибсон обыграла американку Энн Ли в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:3, 7:5.

Встреча продлилась 1 час 39 минут.

Гибсон 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Ли 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге 21-летняя Гибсон встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Талия Гибсон (Австралия, Q) — Энн Ли (США) — 6:3, 7:5

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