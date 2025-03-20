Теннис
20 марта, 19:48

Кудерметова и Хаочин уступили паре Ифань/Чжаосюань в первом круге парного турнира в Майами

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг парного турнира WTA в Майами (США).

Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня уступили китаянкам Сюй Ифань и Ян Чжаосюань в двух сетах — 5:7, 4:6.

Матч длился 1 час и 28 минут. Ифань и Чжаосюань сделали 1 эйс и допустили 3 двойные ошибки, реализовав 4 брейк-пойнта из 9. У Кудерметовой и Хаочин 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Ифань и Чжаосюань сыграют против победителя матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Маккартни Кесслер/Робин Монтгомери (США, WC).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай, WC) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 5) — 7:5, 6:4

