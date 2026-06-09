Александрова с «баранкой» уступила на старте парного турнира в Хертогенбосе

Россиянка Екатерина Александрова и австралийка Майя Джойнт не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Хертогенбосе.

На старте дуэт уступил паре Сюко Аояма/Лян Энь Шо (Япония/Тайвань) со счетом 0:6, 4:6. Матч длился 59 минут.

Александрова проиграла седьмой матч подряд — два в парном разряде и пять в одиночном.

Аояма и Шо сыграют за выход в полуфинал с победительницами матча Бьянка Андрееску/Лоис Буассон (Канада/Франция, WC) — Анук Коверманс/Сюзан Ламенс (Нидерланды, WC).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 283 347 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Сюко Аояма/Лян Энь Шо (Япония/Тайвань) — Екатерина Александрова/Майя Джойнт (Россия/Австралия, 3) — 6:0, 6:4