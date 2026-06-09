Александрова с «баранкой» уступила на старте парного турнира в Хертогенбосе
Россиянка Екатерина Александрова и австралийка Майя Джойнт не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Хертогенбосе.
На старте дуэт уступил паре Сюко Аояма/Лян Энь Шо (Япония/Тайвань) со счетом 0:6, 4:6. Матч длился 59 минут.
Александрова проиграла седьмой матч подряд — два в парном разряде и пять в одиночном.
Аояма и Шо сыграют за выход в полуфинал с победительницами матча Бьянка Андрееску/Лоис Буассон (Канада/Франция, WC) — Анук Коверманс/Сюзан Ламенс (Нидерланды, WC).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 283 347 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Сюко Аояма/Лян Энь Шо (Япония/Тайвань) — Екатерина Александрова/Майя Джойнт (Россия/Австралия, 3) — 6:0, 6:4
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