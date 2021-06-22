Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира WTA в Истборне.

В первом круге она обыграла Паулу Бадос Хиберт со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 2) — Паула Бадоса Хиберт (Испания) — 4:6, 6:1, 7:6 (7:1)