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Свитолина вышла во второй круг турнира WTA в Истборне

17:11
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира WTA в Истборне.

В первом круге она обыграла Паулу Бадос Хиберт со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 2) — Паула Бадоса Хиберт (Испания) — 4:6, 6:1, 7:6 (7:1)

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