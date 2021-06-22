Свитолина вышла во второй круг турнира WTA в Истборне
17:11
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира WTA в Истборне.
В первом круге она обыграла Паулу Бадос Хиберт со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Viking International Eastbourne
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 2) — Паула Бадоса Хиберт (Испания) — 4:6, 6:1, 7:6 (7:1)
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