Свитолина вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу

Украинка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира WTA в Гуанчжоу, обыграв словенку Далилу Якупович — 6:3, 6:3.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 1) — Далила Якупович (Словения, LL) — 6:3, 6:3

София Кенин (США, 3) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:4, 6:2

Катарина Завацкая (Украина, Q) — Фиона Ферро (Франция) — 5:7, 7:6, 6:4

Катержина Синякова (Чехия, 5) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:1, 3:1 отказ 2-го игрока

Чжэн Сайсай (Китай, 6) — Дуань Инин (Китай, WC) — 6:7(5:7), 7:6(7:3), 6:1