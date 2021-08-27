Свитолина вышла в полуфинал турнира в Чикаго
03:02
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Чикаго. В двух сетах она переиграла француженку Кристину Младенович, отдав сопернице всего один гейм.
Чикаго (США)
Турнир WTA WTA Chicago Women's Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) — Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:0
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/%D1%81hicago/2021/
Читайте также
«Тот, кого регулярно освистывала украинская публика, бился и провел качественный матч». Что пишут про Головина во Франции
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю