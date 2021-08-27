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Свитолина вышла в полуфинал турнира в Чикаго

03:02
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Чикаго. В двух сетах она переиграла француженку Кристину Младенович, отдав сопернице всего один гейм.

Чикаго (США)

Турнир WTA WTA Chicago Women's Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) — Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:0

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/%D1%81hicago/2021/

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Евгений Козинов все материалы автора

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