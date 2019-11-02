Свитолина вышла в финал итогового турнира WTA

Украинка Элина Свитолина обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич в полуфинале Итогового турнира WTA — 5:7, 6:3, 4:1.

Их матч продолжался 1 час 47 минут. При счете 4:1 в пользу Свитолиной Бенчич отказалась от продолжения борьбы. В финале Свитолина сыграет с австралийкой Эшли Барти или чешкой Каролиной Плишковой.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Элина Свитолина (Украина, 8) — Белинда Бенчич (Швейцария, 7) — 5:7, 6:3, 4:1 отказ 2-го игрока